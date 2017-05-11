Viyadükler 'olimpiyata yetişecek mi?...

En son Ocak ayında Karayolları Bölge Müdürü açıklama yapmış ve yüzde 49 oranında Samsun - Tekkeköy arasında yapımı devam eden viyadüklerin tamamlandığını açıklamış.

Defalarca geçtim oradan.

Samsun'da yaşayan hemen herkeste bir şekilde Tekkeköy yönüne doğru gitmiştir.

Son üç aydır ne kadar değişiklik oldu viyadük çalışmalarında fark ettiniz mi?..

Hafriyatlar bile olduğu yerde duruyor.

Zaten Samsun'un 3 gün boyunca doğalgazını kesen taşeron firmanın faciaya ramak kalan iş kazasını Samsun çok ucuz atlattı ve günlerce 'çalışma yapılamadı'.

Şimdi bir türlü sona yaklaştığını hissettirmeyen bir çalışma sürüyor.

Oysa 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık iki ay gibi bir süre kaldı.

Kaldı ki; olimpiyatlardan günler önce misafirler gelmeye başlayacak.

Samsun'da güzergah üzerindeki tente, çamaşır, çatılara kafayı takan Büyükşehir Belediyesi 'olimpiyatlar öncesi' kenti 'makyajlamaya çalışırken', viyadük gibi ağır bir iş ne kadarlık bir fiziki tamamlanma gerçekleştirdi, kimseden çıt yok.

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi tamamlanmazsa ise 'tam bir kabus yaşar kent'.

Olimpiyatlara 36 ülkeden 5 bine yakın sporcu gelecek. Yabancı konuklarla birlikte binlerce kişiye ev sahipliği yapacak olan Samsun, şimdi ''viyadük çalışmaları hangi aşamada' bir şey bilmiyor.

Ocak ayından bugüne de tek açıklama yok.

Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri odası 'Zaten baştan yanlıştı, doğu çevre yolu yapılmalıydı' diyor.

Tamamlanır, tamamlanmaz süre veremiyor.

Yetkililer açıklamalı diyor.

Ama dikkat çeken bir şey var. Karayolları Genel Müdürü dün Samsun'a ani bir ziyaret yaptı.

Samsun'da viyadüklerin dışında öyle önemli bir çalışma olmadığına göre 'Telaş Karayolları Genel Müdürlüğü'nü de sarmış olmalı'

Sanırım gelip yerinde inceleme yapma gereği duydular.

Sonuçta mühendislik bir olay.

Hava şartlarına göre çalışma süresi açısından en kötü senaryoya göre bir plan yapılmış olmalı.

Büyükşehir Belediye Başkanı da eski karayolcu olduğuna göre Samsun'da sorun olmaz diye düşünüyorum..

Ama bir çok yönetici, "Sanki biraz geriden gidiyor gibi" diye de eklemeyi ihmal etmiyor.

Sahi Karayolları Bölge Müdürü yüzde kaçlık bölümün bittiğini açıklayıp Samsunluya bilgi verebilir mi acaba.

Samsunlu aylardır trafik sıkıntısını çekiyor çekmesine de, Olimpiyatlara yetişecek mi, asıl mesele bu zaten.