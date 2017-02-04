  • BIST 88.390
  • Altın 144,897
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Viyana’da "Anti Faşist" Gösterisi

» »
Viyana’da "Anti Faşist" Gösterisi
Avusturya'nın baş kenti Viyana'da aşırı sağcıların Hofburg Sarayı'nda düzenlediği balo protesto edildi.

Avusturya'nın baş kenti Viyana'da aşırı sağcıların Hofburg Sarayı'nda düzenlediği balo protesto edildi.

Avusturya'da faaliyet gösteren onlarca sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleşen gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Göstericiler Viyana Üniversitesi önünde saat 17'de toplanarak, tarihi Stephan Meydanı'na kadar yürüdüler. Yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alındığı gözlenen gösteride 2 bin 700 polis görev yaptı. 3 saat süren eylem olaysız sona erdi.

Aşırı sağcı, Avusturya Özgürlükcüler Partisi'nin (FPÖ) düzenlediği balonun, Cumhurbaşkanlığına ait Hofburg Sarayı'nda yapılmasına tepki gösterdiler. Polisin, tarihi Stephan Meydanı'na kadar yürümelerine izin verdiği göstericileri balonun yapıldığı Hofburg Sarayı'na yaklaştırılmadı.

Göstericiler ellerinde, "Hofburg'ta Nazilere hayır", "Mülteciler hoş geldiniz", "Hofburg'ta FPÖ balosunu engelle" ve "Faşistler dışarı" şeklinde slogan atarak balonun yapıldığı bölgeye doğru polis eşliğinde taşkınlık tapmadan yürüdüler.

Avusturya Polis sözcüsü Johann Golob, 65 kişinin kimlik kontrolünden geçirdiğini bildiren Golob, "gösteri barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Tarihi Stephan Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, bu eylemin yalnız bir baloya karşı olmadığını, ülkede artan ve kanıksanmaya başlanan aşırı sağ, yabancı karşıtı ve faşist söyleme yönelik olduğunu söylediler. İçişleri bakanı Wolfgang Sobotka'ya ve hükümete Eleştirilerde bulunularak, İçişleri Bakanı Sobotka, "özellikle, gösteri yapma hakkının kısıtlanması talebinden endişe duyuyoruz. Böylece bizi korkutmaya çalışıyor" dedi. Federal Başbakan Christian Kern (SPÖ), diğer taraftan: "Irkçılığa teşvik etmeyi bırak" dedi.

SOS sivil toplum örgütü sözcüsü Alexander Pollak, Aşırı sağcıların Hofburg'ta balo düzenlemelerine tepki gösterip eleştirerek, bizim tarafımızdan olduğu gibi anlaşılmaz bir yaklaşımla karşılanıyor" şeklinde konuştu.

Viyana'da, 2 bin 700 polisin görevlendirildiği ve herhangi bir gerginlik yaşanmadığı 3 saat süren eylem olaysız sona erdi.

Viyana’da "Anti Faşist" Gösterisi

Viyana’da "Anti Faşist" Gösterisi

Viyana’da "Anti Faşist" Gösterisi

Viyana’da "Anti Faşist" Gösterisi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bm: "Geçen Ay Irak’ta En Az 403 Kişi Hayatını Kaybetti"03 Şubat 2017 Cuma 17:08
  • Efthimiou, Dışişleri Bakanlığının Bugünkü Açıklamasına Cevap Verdi03 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Almanlar Giderek Şişmanlıyor03 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Eski İngiliz Diplomat: Balkanlar’da Yeni Bölünmeler Kaçınılmaz03 Şubat 2017 Cuma 15:58
  • Umman Sultanlığından Kıbrıs Rum Deniz Gücüne Hediye Gemi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Kuraklık Kenya’yı Tehdit Ediyor03 Şubat 2017 Cuma 14:38
  • Çin’de 4 Bina Çöktü: 22 Ölü03 Şubat 2017 Cuma 14:18
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias:03 Şubat 2017 Cuma 13:08
  • Türkiye’den Almanya’ya İltica Talebinde Bulunanların Sayısı 5 Bin 700’ü Geçti03 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Trump’tan İsrail’e İlk Uyarı03 Şubat 2017 Cuma 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti