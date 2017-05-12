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Viyana’da Filistinli Tutukluların Açlık Grevine Destek Gösterisi

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Viyana’da Filistinli Tutukluların Açlık Grevine Destek Gösterisi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık grevine destek için eylem yaptı.

BM Viyana Ofisi önünde toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail mezalimini anlatan resim ve pankartlar taşıdılar. "Gazze'yi özgürleştir, özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrail'i lanetlediler. Göstericiler, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulunarak, Filistinli tutukluların 26 gündür sürdürdüğü açlık grevini desteklemek ve Filistin'e yönelik Avrupalı siyasilerin tutumunu kınamak üzere toplandıklarını söylediler.

Irkçılık karşıtı sivil toplum örgütü Dar Al Janup'un Sözcüsü Markuz Scholz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki bin 600 tutuklu, insani değerlere aykırı bir şekilde muamele görüyorlar. Birçok Filistinli sağlık hizmetlerinden mahrum bir biçimde, tutukluluk sebeplerini dahi bilmiyorlar. İsrail'de ve işgal altındaki bölgelerde bulunan Filistinliler uluslararası hukuk standartlarına göre muamele görmeli. Avrupa, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tutumuna ses bile çıkarmıyor. İsrail'in Filistinli tutuklulara tutumu yasa dışıdır" dedi.

Göstericiler, açıklamaların ardından olaysız şekilde dağıldılar.

Viyana’da Filistinli Tutukluların Açlık Grevine Destek Gösterisi

Viyana’da Filistinli Tutukluların Açlık Grevine Destek Gösterisi

Viyana’da Filistinli Tutukluların Açlık Grevine Destek Gösterisi

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