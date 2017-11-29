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Vize Devlet Hastanesine Kalite Değerlendirmesi Yapıldı

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Vize Devlet Hastanesine Kalite Değerlendirmesi Yapıldı
Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan "Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon" ilkesine yönelik çalışmalardan...

Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan "Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon" ilkesine yönelik çalışmalardan olan Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında Kırklareli Vize Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan değerlendirmede kalite yönetimi, risk yönetimi, güvenlik raporlama, eğitim yönetimi, hasta deneyimi, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta bakımı, ilaç yönetimi, transfüzyon hizmetleri, radyasyon güvenliği, acil servis, ameliyathane, biyokimya laboratuvarı, otelcilik hizmetleri, malzeme ve cihaz yönetimi, tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri göstergelerinin izlenmesi, bölüm bazlı ve klinik göstergelerin analizi gibi süreçler incelendi.

Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Öztürk, "2017 yılı kalite değerlendirmesi ekibine, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi adına bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

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