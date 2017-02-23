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Vize Gençlik Kampına Kavuştu

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Vize Gençlik Kampına Kavuştu
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2016 yılı Sosyo-Ekonomik Mali Destek Programları kapsamında destek alan ve Vize Belediyesi tarafından hazırlanan...

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2016 yılı Sosyo-Ekonomik Mali Destek Programları kapsamında destek alan ve Vize Belediyesi tarafından hazırlanan "Vize Gençlik Kampının Hayat Bulması" projesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Vize ilçesi gençlerinin işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine amacıyla kurulan Gençlik Kampının açılış törenine Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, davetliler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, şunları söyledi:

"Vize Belediyesi'nin AB fonlarından yararlanarak yaptığı bu tesisin iç donanımı konusunda daha önce Başkanımızla istişare etme fırsatı bulduk. Kendileri tesisin faaliyete geçmesi için donanım ihtiyaçlarından bahsedince bir proje yazmalarını istedik ve sonuçta ortaya bu güzel eser çıktı. Proje kapsamında Gençlik Kampı'nın ihtiyaç duyduğu tüm donanımları karşıladık. Kampta bulunan resim ve elişi atölyelerini aktif hale getirerek el sanatları ve resim konusunda tecrübeli eğitmenler tarafından bu atölyelerde gençlerimize eğitimler verdik, bu eğitimler neticesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sosyal ve elişi becerilerini arttırmış bulunuyoruz. Vizeye böylesine anlamlı bir proje kazandıran proje ekibini tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Vize Kaymakamı Soner Zeybek ve Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı da altyapı yatırımları kadar kültür alanında yapılan yatırımların da önemli olduğuna vurgu yaptılar.

Toplam bütçesi 184 bin 830 TL olan projenin yüzde 85'ine denk gelen 157 bin 105 TL'si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Projenin tamamlanmasıyla Gençlik kampında bulunan 6 adet iki odalı ve 16 adet tek kişilik dinlenme birimlerinin içi düzenlenerek gençlerin işbirliği ve dayanışma kültürünü arttıracağı gençlik kampı kuruldu, Vize'ye ilçe dışından gelen gençlerin yöresel el sanatlarını öğrenerek geleneksel sanatları yaşatabileceği ve ilçedeki doğal güzellikleri keşfedebileceği konaklama birimleri oluşturuldu.

Vize Gençlik Kampına Kavuştu

Vize Gençlik Kampına Kavuştu

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