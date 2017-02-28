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VM Medical Park Gebe Okulu'nda eğitimler sürüyor

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VM Medical Park Gebe Okulu'nda eğitimler sürüyor
VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde ikincisi gerçekleşen Gebe Okulu eğitimi, anne ve baba adayları için gebelik dönemine yardımcı olacak bilgileri ve egzersizleri öğretmeye devam ediyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi Gebe Okulu, beş haftalık bir eğitim serüveni devam ediyor. Eğitimler cumartesi günleri olurken, kadın doğum uzmanları, anestezi uzmanı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanı, ebe, eğitim hemşiresi, anne sütü danışmanı tarafından farklı branşlarda anne ve baba adaylarına eğitimler veriyor.

EĞLENCELİ EĞİTİMLER ALIYORLAR
Eğitimler teorik bilgiler, slaytlı ve videolu anlatımlar, uygulamalı workshoplardan oluşurken, anne ve baba adaylarına bebek kurabiyesi yapımı, oyuncak yapımı, bebek bakımı uygulamaları, yeni doğan fotoğraf çekimi gibi workshoplarla eğitim süreci eğlenceli hale getiriliyor. Alanında uzman hekimler ve eğitmenler tarafından; "Sağlıklı Gebelik, Anne Karnındaki Bebeğin Gelişim Özellikleri, Doğum Evreleri, Doğum Eğitimi, Lohusalık Dönemi Anne Sağlığı, Doğum Öncesi ve Sonrası yapılacak Egzersizler ve Bebek Masajı, Gebelikte Nefes Alma Teknikleri, Gebelik ve Lohusalıkta Beslenme, Anne  Sütü  Kalitesini Artırma,Gebelik Süreci ve Ruh Sağlığı, Lohusalıkta Duygusal Değişiklikler" gibi konularda anne ve baba adayları bilgilendirilirken, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri sağlanıyor.

ANNE ADAYLARINI DOĞUMA HAZIRLIYORUZ
Doğumun her aşamasını bilen annelerin doğumunun da kolay olacağını dile getiren VM Medical  Park Kadın Doğum Uzmanları, "Doğum için belli kasılmalar başladıktan sonra doğumun tüm aşamalarını bilen anne adayı için her olay bir sonraki olayın habercisi gibi algılanacak, mutlu son yaklaşıyor diye sevinecek ve bu süreç içinde olanları anlayış ve güven ile karşılayacaktır. Gebelik eğitimiyle anne adaylarını doğuma duygusal, bilgili, bilinçli ve bedensel olarak hazırlamayı hedefliyoruz. Anne olmanın tüm safhalarını bilinçli yaşarak idrak etmesi anneye başarının tatmin ve mutluluğunu verecek. Her başarılı kişi gibi kendisiyle övünecektir. Ayrıca doğum anından korkamayacak, doğuma bilinçli ve güvenle yaklaşacak, kontrolü kaybetmeyecek ve güçlü duracaktır" ifadelerini kullandılar.

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