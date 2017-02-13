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VM Medical Park Gebelik Okulu kurdu

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VM Medical Park Gebelik Okulu kurdu
VM Medical Park Samsun Hastanesi, anne adaylarının gebelik sürecinde doğru bilgiye sahip olması için Gebelik Okulu kurdu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, anne adaylarının gebelik sürecinde doğru bilgiye sahip olması için Gebelik Okulu kurdu. Okulda anne adaylarına gebelik sürecinde doğru bilgilendirme yapılıyor. Yeni açılan Gebelik Okulu'nda uzman hemşireler, diyetisyenler, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist, psikolog ve kadın doğum uzmanları gebeleri bilinçlendirmek adına çalışmalar yapıyor.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nden yapılan açıklamada; "Hamileliğinizden doğum sürecinize ve sonrasına kadar her anınızda bilinçli bir anne olmak adına ve tüm soru işaretlerinizi, endişelerinizi sağlıklı bir şekilde gidermek için VM Medical Park Samsun Hastanesi Gebelik Okulu olarak uzmanlarımızla birlikte yanınızdayız. Bu güzel serüvende annelerimizin heyecanına ortak olmak en büyük mutluluğumuzdur" denildi. 

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