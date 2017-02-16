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"Vodafone, 50’yi Aşkın Dil Okulunu Gençlerle Buluşturacak"

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"Vodafone, 50’yi Aşkın Dil Okulunu Gençlerle Buluşturacak"
Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları...

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı'nda yabancı dil ve yaz okulları alanında faaliyet gösteren 50'yi aşkın okulu Türk öğrencilerle buluşturacak.

Vodafone Türkiye'nin gençlik markası Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı gençler için StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı, yabancı dil ve yaz okulları alanında faaliyet gösteren 50'yi aşkın okulu Türk öğrencilerle bir araya getirecek. Yapılan açıklamada, StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı'nın Türkiye'deki yurtdışı eğitim etkinliklerine yeni bir soluk getirilmesi hedeflendi.

Etkinliklerin, 25-26 Şubat'ta İstanbul'da, 28 Şubat'ta Ankara'da, 2 Mart'ta İzmir'de ve 4 Mart'ta tekrar İstanbul'da düzenleneceği kaydedilirken; öğrenciler yurtdışındaki dil ve yaz okulları yetkilileriyle bire bir görüşerek ilk ağızdan bilgi sahibi olma fırsatını yakalayacaklar. Fuara İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, Güney Afrika, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Malta, Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Rusya ve Japonya gibi ülkelerden dil okullarının katılacak. Ayrıca, "Kişisel Gelişim ve Kariyer Seminerleri'nin de verileceği fuarda, çeşitli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar yapılacağı bildirilirken, katılımcı okullar tarafından cazip indirimler ve promosyonlar sunulacağı belirtildi.

"Her daim gençlere eğitim alanında yeni fırsatlar sunuyoruz"

Vodafone FreeZone ile gençlere yeni fırsatlar sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Her tüketicinin ihtiyacına yönelik beklentisinin farklı olmasından hareketle oluşturduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla 26 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar düzenlemeyi sürdürüyoruz. Konsept yurtdışı eğitim fuarları alanında uzman olan StudyExpo işbirliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştireceğimiz StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı ile Türk gençleri dünyanın önde gelen 50'yi aşkın okuluyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en geniş katılımlı Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı ile gençlere yurtdışındaki dil ve yaz okulları ile bire bir görüşerek ilk ağızdan bilgi sahibi olma fırsatı sunacağız. Vodafone FreeZone ile gençler için yeni özgürlük alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Vodafone, 50’yi Aşkın Dil Okulunu Gençlerle Buluşturacak"

"Vodafone, 50’yi Aşkın Dil Okulunu Gençlerle Buluşturacak"

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