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Vodafone Arena’da İlk Avrupa Maçı Galibiyeti

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Vodafone Arena’da İlk Avrupa Maçı Galibiyeti
Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyetini aldı.

Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyetini aldı.

İsrail deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen ve rövanş maçını sahasında 2-1 kazanan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk Avrupa maçı galibiyetini elde etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlılar, gruplarda oynadığı 3 iç saha maçından da beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, gruplarda oynadığı iç saha maçlarında Dinamo Kiev'le 1-1, Napoli'yle 0-0 ve Benfica'yla da 3-3 berabere kalmıştı.

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