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Vodafone Faturalılara Özel Yeni Tarifesini Duyurdu

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Vodafone Faturalılara Özel Yeni Tarifesini Duyurdu
Vodafone, faturalı portföyü "Akıl Küpü Tarifeler'in yerine yeni özellikler eklediği "Vodafone Uyumlu Tarifeler'i geliştirdiğini açıkladı.

Vodafone, faturalı portföyü "Akıl Küpü Tarifeler'in yerine yeni özellikler eklediği "Vodafone Uyumlu Tarifeler'i geliştirdiğini açıkladı.

Vodafone, faturalı aboneleri için 2 yıl önce geliştirdiği "Vodafone Akıl Küpü Tarifeler'i baştan sona yenilediğini duyurdu. Müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan faturalı tarifeler "Vodafone Uyumlu Tarifeler" adıyla kullanıma sunuldu. Yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez sunulan "Biriktirme" seçeneğiyle dikkat çeken yeni "Vodafone Uyumlu Tarifeler'de, ay sonuna kadar kullanılmayan içerikler yanmayacak ve aboneler istedikleri zaman kullanabilsin diye 3 ay boyunca biriktirilebilecek. Böylece, aboneler tarifelere değil, tarifeler abonelere "uyum" sağlayacak.

Yeni tarifede ayrıca, "Devretme', "Durma" ve "Tarife Değişikliği" seçenekleri de devam edeceği belirtilirken, aboneler ay sonuna kadar kullanmadıkları içerikleri bir sonraki aya devredebilecek, fatura durma özelliğiyle tarife aşımını önleyebilecek ve istedikleri zaman hiçbir ceza ödemeden alt ya da üst tarifeye geçebilecek.

Faturalı abonelere mobil iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı seçimler sunmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde abonelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya özen gösteriyoruz. Baştan sona yenilediğimiz faturalı portföyümüz "Vodafone Uyumlu Tarifeler" kapsamında, abonelerimize ay sonuna kadar kullanmadıkları içerikleri istedikleri zaman kullanmak üzere 3 ay süreyle biriktirme seçeneği sunuyoruz. Türkiye'de ilk kez sunulan bu özellik ve tüm diğer durma, devretme gibi seçeneklerimizle abonelerimiz tarifelere değil, tarifeler abonelerimize uyum sağlayacak. Vodafone Türkiye olarak, abonelerimizin iletişim ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken, onlara hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz".

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