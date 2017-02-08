Samsunspor’a destek olmak için başlatılan “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesi kapsamsında SMS ile toplanacak desteğe VODAFONE izin vermedi. Samsunspor’a destek için uygulamaya konulan SMS sistemini Turkcell ve Avea faaliyete alırken, Vodafone böyle bir kampanya içerisinde bulunmak istemedi. Samsunspor için tüm şehri birbirine kenetleyen “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesine destek vermeyen Vodafone’a birçok Samsunlu gereken tepkiyi koymak için Vodafone hatlarını ve aboneliklerini başka operatörlere taşımaya başladı.
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Vodafone’a tepki yağıyor
Samsunspor’a destek olmak için başlatılan “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesi kapsamsında SMS ile toplanacak desteğe VODAFONE izin vermedi.
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