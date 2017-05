Vodafone’dan Anneler Günü’ne Özel Kampanya Hazırladı

Vodafone, anneler ve çocukları diledikleri zaman diledikleri yerden konuşsunlar diye, GSM faydaları ve marka avantajlarından oluşan özel bir kampanya da hazırladı.

Vodafone, anneler ve çocukları diledikleri zaman diledikleri yerden konuşsunlar diye, GSM faydaları ve marka avantajlarından oluşan özel bir kampanya da hazırladı. Kampanya kapsamında, abonelere annelerini rahat rahat arayabilsinler diye Anneler Günü boyunca geçerli her yöne 30 dakika konuşma hediye edilirken, çeşitli cihaz ve markalarda yüzde 60'a varan indirimler sunuluyor.

Vodafone, Anneler Günü için hazırladığı "Annem Arayınca" temalı reklam filminde, 4.5G'deki kapsama gücünün bir değere dönüşebilmesi için hepimizin hayatında önemli bir yeri olan annelerimiz aradığında telefonun mutlaka açılması gerektiğine vurgu yapıyor. Reklam filminde, sınavda tam not alan üniversite öğrencisi bir genç kız sevincini, baba olacağını öğrenen bir adam heyecanını, sevgilisinden ayrılan bir genç kız ise üzüntüsünü paylaşmak için annelerini arıyor. Ne var ki, telefonun ekranında çocuklarının aradığını gören anneler ellerindeki işi bırakmayıp telefonu meşgule veriyor.

Vodafone, "Anneler böyle yapmaz, sessize almaz, görmezden gelmez. Sen de yapma. Sen annenin telefonunu açmadıkça, biz en geniş 4.5G ağını örmüşüz ne fayda. Arayan annense aç" diyerek izleyenleri hem duygulandırıyor, hem de düşündürüyor.

"Dijitalleşmenin her hayatı kapsaması için çalışıyoruz"

Dijitalleşmenin her bireyi, her haneyi, her kurumu, kısacası her hayatı ve tüm Türkiye'yi kapsaması hedefiyle çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, teknolojiyi teknoloji için değil teknolojiyi insan için kullanmayı ve 4.5G'deki geniş kapsama gücümüzle Türkiye'de her yerde herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Abonelerimize 4.5G'deki lider kapsama gücümüzle diledikleri zaman diledikleri yerden sevdikleriyle iletişim kurma imkânı veriyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'nin dört bucağına 4.5G kapsaması götürerek anneler ile çocuklarının hep iletişimde kalmasını sağlıyoruz. Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığımız reklam filmimizde en kıymetli varlıklarımız olan annelerimiz aradığında telefonun açılması gerektiğine dikkat çekerken, yine bu özel gün için tasarladığımız kampanyayla da abonelerimizin anneleriyle rahatça konuşabilmeleri için hediye dakika sunuyor, çeşitli cihaz ve markalarda sağladığımız indirimlerle abonelerimizin annelerine hediye almalarını kolaylaştırıyoruz. Vodafone olarak, 4.5G'de tüketicilere en iyi deneyimi sunmaya ve 4.5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz".

Vodafone, anneler ve çocukları diledikleri zaman diledikleri yerden konuşsunlar diye, GSM faydaları ve marka avantajlarından oluşan özel bir kampanya da hazırladı. Kampanya kapsamında, abonelere "Vodafone Yanımda" uygulaması üzerinden Anneler Günü boyunca geçerli her yöne 30 dakika hediye ediliyor. Ayrıca, Vodafone, Anneler Günü haftası boyunca annesini sevindirmek isteyen Vodafone'lular için marka avantajları da sunuyor. Aboneler, "Vodafone Yanımda" mobil uygulamasının "Bana ne var" bölümünü kullanarak indirim avantajlarından yararlanabilecek.