VODAFONE’LULAR AYDA 20 GB’YE VARAN HEDİYE İNTERNET KAZANABİLECEK

Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone,abonelerine “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB’ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunuyor.

Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone,abonelerine “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB’ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunuyor. Vodafone’un yeni kampanyasında, “Bana Ne Var” hediyeleri katlanarak tüm Vodafone’lulara ayda toplam 20 GB’ye varan internet hediye edilecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone,abonelerine şansı cepten yakalama fırsatı verecekyeni bir kampanya düzenliyor. Müşterilerine “Vodafone Yanımda”mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakikave GB dağıtacak olan Vodafone’un yeni kampanyasında “Bana Ne Var” hediyeleri katlanarak tüm Vodafone’lularaayda toplam 20GB’ye varanmobil internet hediye edilecek. Vodafone’lular ayrıca Little Caesars, Kahve Dünyası ve Loftgibi markalarda kendileri için sağlanan ücretsiz fırsatlardanyararlanabilecek ve anlaşmalı sinemalarda geçerli bedava sinema bileti kazanabilecek.

Hem yeni hem de mevcut müşterilerin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak stratejimiz, müşterilerimizin ‘Vodafone’ algısını kalite odaklı ürün ve servislerle sürekli yükseltmeye, her bir müşterimize bizim için değerli olduklarını hissettirmeye dayanıyor. Mükemmel müşteri deneyimi sağlamaya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni kampanyamız kapsamındatüm müşterilerimize milyonlarca dakika ve GB’ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunuyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da abonelerimizin yanında olmaya ve onlara hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmayadevam edeceğiz.”

Hediye çarkını çevir, şansı yakala

Vodafone’un yeni kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcıların“Vodafone Yanımda” mobil uygulamasını indirerek, yenilenen“Bana Ne Var” bölümündeki hediye çarkını çevirmeleri yeterli oluyor. Aboneler ayrıca,“Vodafone Yanımda” uygulaması ile fatura ödeme, 4.5G bağlantısını açma, TL yükleme ve ek paket satın alma gibi, hatlarıyla ilgili birçok işlemi de kolay ve hızlıca gerçekleştirebiliyor.