Vodafone’ndan Çiftçi Kampanyası

Vodafone, yeni "Çiftçi Kampanyası" ile çiftçilerin özgürce iletişim kurmasını ve çiftçilikle ilgili bilgilere erişmesini sağlayacağını açıkladı.

Vodafone, yeni "Çiftçi Kampanyası" ile çiftçilerin özgürce iletişim kurmasını ve çiftçilikle ilgili bilgilere erişmesini sağlayacağını açıkladı.

Vodafone, çiftçilere odaklı bir sosyal iş modeli olarak 2009 yılında hizmete sunduğu Vodafone Çiftçi Kulübü kapsamında Akıl Küpü tarifelerinin üzerine ek faydalarla geliştirdiği yeni "Çiftçi Kampanyası'nı duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada yeni "Çiftçi Kampanyası" kapsamında gelen abonelerine Facebook, Twitter ve Instagram'da geçerli 1 GB internet, 19.00-07.00 saatleri arasında geçerli Vodafone'lularla 2000 dakika konuşma paketi ve çiftçilerin bölgelerine özel en güncel bilgileri aldığı SMS servisi Çiftçi Haber Paketi'ni ücretsiz olarak sunacak.

"Yaklaşık 1 milyon çiftçiye hizmet veriyoruz"

Tarımda dijitalleşmenin öncüsü olma hedefiyle 2009 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin işbirliğiyle Vodafone Çiftçi Kulübü programını oluşturduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone Çiftçi Kulübü programıyla çiftçilerin verimliliklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Her biri ilk kez Vodafone Türkiye tarafından sunulan hizmetlerden oluşan Çiftçi Kulübü programıyla çiftçileri doğru bilgiyle anında buluşturarak verimliliği, daha çok alıcıyla buluşturarak da kazancı artırmayı hedefliyoruz. Şu anda yaklaşık 1 milyon çiftçiye hizmet veriyoruz. Akıl Küpü tarifelerinin üzerine ek faydalarla geliştirdiğimiz yeni "Çiftçi Kampanyamız" ile çiftçilere sevdikleriyle doyasıya iletişim kurma ve ihtiyaç duydukları tarımsal bilgiye anında erişme imkânı sunuyoruz. Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye'de herkese ilham verme hedefimiz doğrultusunda çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Dünyaya örnek oldu

Vodafone Türkiye bünyesinde geliştirilen ve "Tarımda Türk Reçetesi" olarak adlandırılan "Vodafone Çiftçi Kulübü" programı, Hindistan, Gana, Kenya, Tanzanya, Yeni Zelanda ve Mısır olmak üzere 6 Vodafone ülkesinde daha kullanıldığı belirtilirken, bugüne kadar dünyada 3 milyon çiftçiye ulaşan "Vodafone Çiftçi Kulübü', Vodafone Türkiye'nin global pazara kazandırdığı ilk sosyal iş modeli olduğu açıklandı.

Ayrıca, hava durumundan hal fiyatlarına, hastalık uyarılarından ilaçlama ipuçlarına, pek çok tarımsal bilgiye SMS üzerinden ulaşma imkânı sağlayan "Çiftçi Haber Paketi" ile 88 ürün çeşidine ve 957 ilçeye özel içerikler sunulduğunu belirten şirket, konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Şimdiye kadar Çiftçi Haber Paketi üzerinden 1,1 milyon farklı içerik paylaşılırken, 871 milyon SMS gönderildi. Çiftçilerin tek bir kısa mesajla ücretsiz ilan vererek tüm Türkiye'ye tarım ürünlerini gerçek değerinde ve aracısız satma imkânı veren Çiftçi İlan Servisi üzerinden 38 bin ilan gönderimi yapıldı. Çiftçi ihtiyaçları doğrultusunda köylerde eğitim veren ve üretkenliğin artırılabilmesi için mobil servislerin faydalarının anlatıldığı Vodafone Çiftçi Eğitim Tırı ile 495 ilçe/köy ziyaret edildi ve 9 milyon kişiye ulaşıldı. Bugüne kadar 300 bin kilometre yol kat eden çiftçi tırı, böylece dünyanın çevresini 7 kezden fazla dolaşmış oldu. Çiftçilere 5 günlük ilçe bazlı hava durumu, kategori bazlı sektör haberleri, detaylı ürün fiyat bilgileri, ücretsiz ve kolay ilan verme olanağı sunan Vodafone Çiftçi Kılavuzu mobil uygulaması 16 bin kullanıcı tarafından indirildi".

Vodafone Çiftçi Kulübü'nün yeni kampanyasından faydalanmak isteyen çiftçilerin, çiftçi olduğunu gösteren belgeyle Vodafone Cep Merkezleri'ni ziyaret etmeleri gerektiği bildirildi.