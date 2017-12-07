  • BIST 105.798
  • Altın 156,431
  • Dolar 3,8674
  • Euro 4,5615
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Vodafone’un Yeni Kampanyası ’Vodafone Yanımda’

» »
Vodafone’un Yeni Kampanyası ’Vodafone Yanımda’
Vodafone, abonelerine "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB'ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları...

Vodafone, abonelerine "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB'ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunduğunu duyurdu.

Vodafone, abonelerine şansı cepten yakalama fırsatı verecek yeni bir kampanya düzenliyor. Yapılan açıklamada, Müşterilerine "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB dağıtacak olan Vodafone'un yeni kampanyasında "Bana Ne Var" hediyeleri katlanarak tüm Vodafone'lulara ayda toplam 20 GB'ye varan mobil internet hediye edilecek. Vodafone'lular ayrıca Little Caesars, Kahve Dünyası ve Loft gibi markalarda kendileri için sağlanan ücretsiz fırsatlardan yararlanabilecek ve anlaşmalı sinemalarda geçerli bedava sinema bileti kazanabilecek.

Hem yeni hem de mevcut müşterilerin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye, olarak stratejimiz, müşterilerimizin "Vodafone" algısını kalite odaklı ürün ve servislerle sürekli yükseltmeye, her bir müşterimize bizim için değerli olduklarını hissettirmeye dayanıyor. Mükemmel müşteri deneyimi sağlamaya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni kampanyamız kapsamında tüm müşterilerimize milyonlarca dakika ve GB'ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunuyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da abonelerimizin yanında olmaya ve onlara hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz".

Yapılan bilgilendirmede şirketin yeni kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcılar mobil uygulamasını indirerek, yenilenen "Bana Ne Var" bölümündeki hediye çarkını çevirmeleri yeterli olacak. Aboneler ayrıca, uygulama ile fatura ödeme, 4.5G bağlantısını açma, TL yükleme ve ek paket satın alma gibi, hatlarıyla ilgili birçok işlemi de kolay ve hızlıca gerçekleştirebilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gysb Başkanı Beyarslan: “Amacımız Suyun Verimli Kullanımını Sağlamak”07 Aralık 2017 Perşembe 11:08
  • Halıcıların Yeni Rotası Güney Amerika07 Aralık 2017 Perşembe 10:48
  • Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Benzine Yapılacak İndirim Yeterli Değil”07 Aralık 2017 Perşembe 10:43
  • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İle Dask Arasında Protokol İmzalandı07 Aralık 2017 Perşembe 10:28
  • Trabzon’da Yılda Yaklaşık 25 Bin Ton Sebze Üretiliyor Ama...07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Zeytincilik Sektörü Ortadoğu Pazarında Atak Yaptı07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • Kasım Ayının Ekonomi Karnesi Açıklandı07 Aralık 2017 Perşembe 09:58
  • Birecik Doğalgaz Boru Hattında Kamulaştırma Kararı07 Aralık 2017 Perşembe 09:53
  • Sgk’dan Kasım Ayına İlişkin Bazı Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Açıklama07 Aralık 2017 Perşembe 09:48
  • Cam İthalatında Koruma Önlemi Yürürlükten Kaldırıldı07 Aralık 2017 Perşembe 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti