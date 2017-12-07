Vodafone’un Yeni Kampanyası ’Vodafone Yanımda’

Vodafone, abonelerine "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB'ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları...

Vodafone, abonelerine "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB'ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunduğunu duyurdu.

Vodafone, abonelerine şansı cepten yakalama fırsatı verecek yeni bir kampanya düzenliyor. Yapılan açıklamada, Müşterilerine "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden milyonlarca dakika ve GB dağıtacak olan Vodafone'un yeni kampanyasında "Bana Ne Var" hediyeleri katlanarak tüm Vodafone'lulara ayda toplam 20 GB'ye varan mobil internet hediye edilecek. Vodafone'lular ayrıca Little Caesars, Kahve Dünyası ve Loft gibi markalarda kendileri için sağlanan ücretsiz fırsatlardan yararlanabilecek ve anlaşmalı sinemalarda geçerli bedava sinema bileti kazanabilecek.

Hem yeni hem de mevcut müşterilerin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye, olarak stratejimiz, müşterilerimizin "Vodafone" algısını kalite odaklı ürün ve servislerle sürekli yükseltmeye, her bir müşterimize bizim için değerli olduklarını hissettirmeye dayanıyor. Mükemmel müşteri deneyimi sağlamaya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni kampanyamız kapsamında tüm müşterilerimize milyonlarca dakika ve GB'ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunuyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da abonelerimizin yanında olmaya ve onlara hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz".

Yapılan bilgilendirmede şirketin yeni kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcılar mobil uygulamasını indirerek, yenilenen "Bana Ne Var" bölümündeki hediye çarkını çevirmeleri yeterli olacak. Aboneler ayrıca, uygulama ile fatura ödeme, 4.5G bağlantısını açma, TL yükleme ve ek paket satın alma gibi, hatlarıyla ilgili birçok işlemi de kolay ve hızlıca gerçekleştirebilecek.