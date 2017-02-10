Voleybol Efeler Ligi

Efeler Liginin 15. haftasında Arkasspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

Efeler Liginin 15. haftasında Arkasspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti. Fenerbahçeli voleybolcular, maçın sonunda Nusret'in fenomen olan saltbae hareketi ile objektiflere poz verdi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu xx, Cihat Küçükboyacı xx

Arksspor: Hasan xx, James xxx, Gökhan xx, Mustafa xx, Sanchez xx, Silva xx, Yiğit xx, Bravo xx, Caner xx, Muhammet xx, Ahmet xx, Hakkı xxx

Fenerbahçe: Quesque xxx, Pajenk xx, Selçuk xx, Sket xxx, İbrahim xxx, Metin xx, Oğulcan xx, İsmail xx, Mehmet xx

Setler: 20-25, 21-25, 22-25

Süre: 27, 28, 32 (87 dakika)