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Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ Malatya’da İncelemelerde Bulundu

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Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ Malatya’da İncelemelerde Bulundu
Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'daki yeni spor salonunu inceleyerek eksikler konusunda şehrin ileri gelenleri ile bir görüşme...

Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'daki yeni spor salonunu inceleyerek eksikler konusunda şehrin ileri gelenleri ile bir görüşme yaptı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı ile bir görüşme yapan Üstündağ, daha sonra yeni salonu inceleyerek eksikleri not aldı. Çevre düzenleme işini Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı öğrenilirken, diğer eksiklerin de Gençlik Spor Bakanlığı'ndan gelecek ek bütçeyle giderileceği ifade edildi. Malatya'daki girişimleri ile ilgili bilgiler veren Türkiye Voleybol Federasyonu Malatyalı Akif Üstündağ, "Özellikle tüm ziyaretlerde inanılmaz iyimser ve organizasyon için her türlü desteği veren tüm Malatyalı yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Salonumuzu inceledik. Eksikleri not aldık. Birkaç kalemde pürüzler var hepsini gerekli görüşmelerle 20 gün içinde çözeceğiz. Bizler de en geç 1 hafta içinde net kararımızı vereceğiz. Yüzde 90 Malatya'da yapacağız. Türk Milli Voleybol Takımımız da 1 hafta önceden buraya gelecek ve kampa girecek. Hem şehrimiz hem de ülkemiz için inşallah harika bir organizasyon olacak" dedi.

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