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Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası

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Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası
Voleybol erkeklerde lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Halkbank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe kazandı.

Voleybol erkeklerde lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Halkbank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya xx, Bilal Çağlar xx

Halkbank: Burutay xx, Hakkı x, Nemanja Petric xx, F. Samet x, Hierrezuelo xx, Hernandez xxxx, (Alperay (L) xx, Emre x, Mustafa, Furkan, Ersin, Hasan (L), Abdullah, Lucas Loh)

Başantrenör:Slobodan Kovac

Fenerbahçe: Metin xxx, Selcuk xxx, Ahmet (L) xx, Quesque xxx, Sket xxxx, Gladyr xxx, (Resul xx, Ferhat xx, Oğulcan x, Ahmetcan, Burak (L), Halil, İzzet, Bertuğ, Oğuzhan)

Başantrenör: Veljko Basic

Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25

Süre: 121 dk. (33, 29, 34, 25)

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