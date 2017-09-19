Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Voleybol erkeklerde lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Halkbank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe kazandı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Sarıkaya xx, Bilal Çağlar xx
Halkbank: Burutay xx, Hakkı x, Nemanja Petric xx, F. Samet x, Hierrezuelo xx, Hernandez xxxx, (Alperay (L) xx, Emre x, Mustafa, Furkan, Ersin, Hasan (L), Abdullah, Lucas Loh)
Başantrenör:Slobodan Kovac
Fenerbahçe: Metin xxx, Selcuk xxx, Ahmet (L) xx, Quesque xxx, Sket xxxx, Gladyr xxx, (Resul xx, Ferhat xx, Oğulcan x, Ahmetcan, Burak (L), Halil, İzzet, Bertuğ, Oğuzhan)
Başantrenör: Veljko Basic
Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25
Süre: 121 dk. (33, 29, 34, 25)
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