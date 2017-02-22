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Volkan Devam Edemedi, 3 Oyuncu Birden Değişti

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Volkan Devam Edemedi, 3 Oyuncu Birden Değişti
Fenerbahçe'de dakikalar 71'i gösterdiğinde Dick Advocaat 3 oyuncu birden değiştirdi.

Fenerbahçe'de dakikalar 71'i gösterdiğinde Dick Advocaat 3 oyuncu birden değiştirdi. Tecrübeli teknik adam, Volkan Demirel'in sakatlanması nedeniyle 2 değişiklik yapacakken 3 oyuncu birden değiştirdi

Krasnodar maçının ikinci yarısında oyuna müdahale etmeye hazırlanan Dick Advocaat, bütün riskleri aldı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Volkan Şen ve Fernandao'yu oyuna almak için hazırlanan Advocaat, Volkan Demirel'in sakatlanması nedeniyle Fabiano'yu da oyuna dahil etti. 69. dakikada Viktor Claesson'la girdiği mücadele sonrasında sağ üst arka adalesinden sakatlanan Volkan Demirel oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe 3'lü savunmaya döndü

Maç boyunca birçok pozisyondan yararlanamayan Moussa Sow'u kenara alan Hollandalı hoca, Brezilyalı golcü Fernandao'yu oyuna dahil etti. Advocaat ayrıca Şener'i kenara alarak 3'lü savunmaya döndü ve Volkan Şen'i oyuna dahil etti. Skrtel ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Kjaer, bu değişikliğin ardından sağ beke geçti.

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