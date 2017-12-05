  • BIST 106.017
  • Altın 158,749
  • Dolar 3,8724
  • Euro 4,5944
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Vosmer’den Bornova’ya Otomotiv Üssü

» »
Vosmer’den Bornova’ya Otomotiv Üssü
Doğuş Otomotiv çatısı altında yer alan markaların satış ve satış sonrası hizmetlerini İzmir Alsancak ve Gaziemir'deki 7 farklı showroomunda gerçekleştiren...

Doğuş Otomotiv çatısı altında yer alan markaların satış ve satış sonrası hizmetlerini İzmir Alsancak ve Gaziemir'deki 7 farklı showroomunda gerçekleştiren Vosmer Otomotiv, Aralık başından itibaren İzmir Bornova'da yapımı tamamlanan modern teknolojiyle donatılmış yeni tesisinde de hizmet vermeye başladı. Ege Bölgesi'nin otomotiv üssü olacak olan üçüncü lokasyonunda, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche ve DOD markaları için hizmet verecek.

İzmir'de 2009 yılından bu yana, Doğuş Otomotiv çatısı altında yer alan Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche ve DOD markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla yerine getiren Vosmer Otomotiv, Aralık ayı başında İzmir Bornova'da yapımı tamamlanan üçüncü tesisini hizmete açtı. Yapaılan açıklamada, yetkili satıcısı ve servisi olduğu markalara, yeni lokasyonuyla birlikte Audi markasını da ekleyen Vosmer Otomotiv, toplamda 7 bin metrekarelik showroomlarında farklı markalardan 100 adet aracı sergileyebilecek.

500 kişilik ekiple hizmet verecek

Ayrıca, Ege Bölgesi'nin otomotiv üssü olan Bornova'daki üçüncü tesisini, İzmir ve çevresindeki otomobil severlerin hizmetine sunan Vosmer Otomotiv, içerisinde sosyal alanların da yer aldığı Bornova'daki modern tesisinde 500 kişilik deneyimli bir ekiple hizmet verecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez’de Bir Kapalı Pazar Daha Faaliyete Geçti05 Aralık 2017 Salı 13:53
  • Haykoop, Avrupa Tarımı İle Entegre Oluyor05 Aralık 2017 Salı 13:48
  • Belediye Başkanı Ayhan Esnafın Sorunlarını Dinledi05 Aralık 2017 Salı 13:48
  • Expotim-ladin Grubu Global Arenada Türk İhracatçılarını Desteklemeye Devam Ediyor05 Aralık 2017 Salı 13:48
  • Akib’den 11 Ayda 10,6 Milyar Dolarlık İhracat05 Aralık 2017 Salı 13:48
  • Atlasglobal Başarılarını 4 Yıldızla Taçlandırdı05 Aralık 2017 Salı 13:43
  • Gebze’de 11 Bin 888 Kişi İş Sahibi Oldu05 Aralık 2017 Salı 13:43
  • Hamsinin Fiyatı 20 Liraya Çıktı05 Aralık 2017 Salı 13:38
  • Kuşadası Ticaret Odası’ndan Kuşadası İçin Yeni Tanıtım Filmi05 Aralık 2017 Salı 13:23
  • Gürkan Akpınar: "Türk Firmaları Amerika’ya Davet Ediyoruz"05 Aralık 2017 Salı 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti