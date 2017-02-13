Vp İl Başkanı Albayrak, Vali Koçak’ın Açtığı Davada Beraat Etti

Vatan Partisi (VP) Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ın kendisi hakkında açtığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Vatan Partisi (VP) Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ın kendisi hakkında açtığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

VP İl Başkanı Emre Albayrak, 30 Ağustos'ta yapmak istedikleri eyleme izin verilmemesi nedeniyle Vali Ömer Faruk Koçak'ı kastederek "Biz sana vali olamazsın demedik, mani olamazsın dedik" demiş ve bunun üzerine Vali Koçak Albayrak hakkında şahsi olarak şikayetçi olmuş ve dava süreci başlatılmıştı. Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme Emre Albayrak'ın beraatına karar verdi.

Duruşma sonrası Aydın Adliyesi önünden bir açıklamayla dava sürecini anlatan Albayrak "15 Temmuz'da FETÖ'ye nasıl boyun eğmediysek, "30 Ağustos'u yasaklamaya kalkanlara da boyun eğmeyeceğiz" dedik ve meydanlara çıktık. Emniyet kuvvetleriyle de anlaşarak, partimizin önünde bir basın açıklaması yaptık. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, FETÖ liderleri Türkiye'deki milli bayramları yasaklayacaktı ve Türk Milleti'nin sokağa çıkmasına izin vermeyecekti" dedi.

Kararın referandum süreci için de örnek olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, şunları söyledi: "Umarım Sayın Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak bu davadan bir ders çıkartır. Önümüzde halk oylaması süreci var, çok kritik bir süreç ve bu süreçte de bütün siyasi partiler özgürce propagandalarını yapabilirler"