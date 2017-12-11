Vücudumuz için gerekli olan birçok besin öğesi mevcuttur.

Vücudumuz için gerekli olan birçok besin öğesi mevcuttur. Bunlar dinamik bir gün geçirmemiz, insanlar ile iyi ilişkiler kurmamız ve de günlük hayatın getirdiği tempoya ayak uydurabilmemiz açısından bizlerin enerji ihtiyacını karşılayan protein, karbonhidrat ve yağ grubu besinlerdir. Gücünü Okan Üniversitesi’nin bilgi ve birikiminden alan, Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme Ve Diyet Uzmanı Derya Fidan ‘’Hepsi için geçerli olan altın kural, miktar kontrolüdür. Vücudumuza aldığımız her besini sorgulamalı neyi ne için yediğimizi bilmeliyiz. Yoksa istemeden de olsa bedenimize zarar verebilir, telafisi zor noktalara sürüklenebiliriz.’’ diyor.

Vücudumuzun Şekerli Besinlerle İmtihanı!

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme Ve Diyet UzmanıDerya Fidan ‘’Şeker içeriği yüksek besinler vücudumuza enerji sağlamaları dışında, alındığı kaynağa ve de miktarına dikkat edilmezse zarar verebilmekte, bizi bazı hastalıklar ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunan şekere vücudumuzun ihtiyacı vardır. Özellikle zihinsel faaliyetlerin yürütülmesi ve zinde bir gün geçirmek için vazgeçilmezdir. Lakin genetiğiyle oynanmış toz haline getirilmiş işlenmiş şekere vücudumuzun ihtiyacı yoktur. Buna rağmen fazla miktarda alımı söz konusu olduğunda vücut pek istemeyeceğimiz tepkiler vermektedir.’’ dedi.

Şekerin Sebep Olduğu Hastalıklara Dikkat!

Dyt. Fidan; ‘’Bunlara örnek olarak vücuda aşırı miktarda alınan basit şeker pankreas salgı hormonlarında dengesizlik yaratarak fazla miktarda insülin salınmasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da İnsülin direnci oluşmaktadır. İnsülin Direnci beraberinde göbek yağlanması ile gelmekte, karbonhidratlı besinlere karşı aşırı iştah artışı ile vücuda fazla basit şeker alımına neden olup kişiyi bir kısır döngü içine sürüklemektedir. Yani eğer günden güne büyüyen bir göbeğiniz varsa ve de önüne geçemediğiniz tatlı krizleri oluyorsa durup düşünmenin vakti gelmiş demektir. Verilere göre kronik insülin yüksekliği bazı kalp hastalıklarına, kansere, sivilceye, polikistik yumurtalık sendromuna ve hatta miyopa davetiye çıkarmaktadır. Azalan şeker miktarı insülinin de azalmasına neden olur. İnsülin yüksekliğinin neden olduğu birçok kronik rahatsızlık vardır. Eğer bu duruma dikkat edilmezse devamında Diyabet hastalığınınolabileceğini unutmayın.‘’dedi.

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme Ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, ‘’Yapılan çalışmalar göstermiştir ki şekerli besinlerin fazla miktarda tüketiminiz kalbi yorduğu, kalp krizinden sorumlu kötü huylu kolesterolü ve trigliserid düzeyini artırdığı görülmüştür.Fazla miktarda şeker ve şeker içeren besinlerin tüketiminiz, karaciğere fazladan yük bindirerek karaciğer hasarına yol açtığı ve karaciğer yağlanmasında etkiye sahip olduğu klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır.’’ dedi.

Sağlıklı Beslenme Profilini Baz Alın

Dyt. Fidan, Sağlıklı beslenme profili baz alınarak yaşamakta fayda vardır. Karbonhidratkaynaklarından kaliteli olanları, örnek tam buğday veya çavdar unundan yapılan ekmekler sofralarda yerini almalı, beyaz un mamüllerine elveda demeliyiz. Sağlıklı atıştırmalıklardan ceviz, badem ve fındığı gün içerisinde düzenli olarak araöğünlerde tercih edebiliriz. Günlük su tüketimine dikkat etmeli, kişi kilosu başına 30 cc olacak şeklide günde ortalama 8-10 bardak su içmelidir.’’ Diyerek tavsiyelerini özetledi.