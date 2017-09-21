Vücut Geliştirme Sporcusundan Gençlere Nasihat

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde Türkiye sıralamasında 6'ncısı olan Alaşehirli...

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde Türkiye sıralamasında 6'ncısı olan Alaşehirli sporcu Akın Dinçer Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı ziyaret etti. Dinçer ziyaretinde yaptığı sporla gençlere örnek olup onların kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamak istediğini belirtti.

13-17 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde Türkiye sıralamasında 6. olan Alaşehirli sporcu Akın Dinçer Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı ziyaret etti.Dinçer'in başarısıyla gururlandıklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Alaşehirimizin gururu Akın Dinçer kardeşimizi canı gönülden kutluyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelir. Bu tür organizasyonlarda Manisamızın, Alaşehir'imizin ismini duymak gurur verici. Memleketimizin Alaşehir Belediyesi olarak sporcumuzun her zaman yanındayız." dedi.

Bir sonraki şampiyonada birincilik için Başkan Karaçoban'a söz veren vücut geliştirme sporcusu Akın Dinçer, "Ben bir sporcu olarak kötü alışkanlıkların önüne geçmek istiyorum. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan biri benim bu başarımı gördüğü zaman belki bu kötü alışkanlıklarından vazgeçer. Kardeşlerimizin gençlerimizin spor yaparak bu kötü alışkanlıklarından vazgeçmesini istiyorum. Başkanım size söz veriyorum bir sonraki ziyaretimde Allah nasip ederse Türkiye birincisi olarak karşınıza geleceğim. Birincilik için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.