Vurulduğu Halk Otobüsüyle Hastaneye Götürüldü

Gaziantep'te halk otobüsü şoförü ile tartışan şahsın otobüse ateş etmesi sonucu yaralanan bir yolcu, aynı otobüsle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te halk otobüsü şoförü ile tartışan şahsın otobüse ateş etmesi sonucu yaralanan bir yolcu, aynı otobüsle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Hoşgör Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, 27 H 0412 plakalı halk otobüsü şoförü ile trafikte tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aracında bulunan av tüfeğini çıkaran şahıs halk otobüsüne arkadan ateş etti. O sırada halk otobüsünde bulunan Hakan Oğan isimli yolcu av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu.

Yaşanan olayda bacağından yaralanan 35 yaşındaki Hakan Oğan, halk otobüsü şoförü tarafından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Oğan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası kayıplara karışan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.