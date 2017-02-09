Watergarden İstanbul’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Aşk Şarkılı Su Şovu

Watergarden İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle aşk şarkılı su şovu ziyaretçilere eşsiz anlar yaşatacak.

Watergarden İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle aşk şarkılı su şovu ziyaretçilere eşsiz anlar yaşatacak.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı atmosfer ile sevgilileri farklı bir 14 Şubat Sevgililer Günü yaşatacak. 14 Şubat günü Watergarden İstanbul'a gelecek sevgililer, romantik akşam yemeğine yoğun ilgi gören şov havuzunda çalacak aşk şarkılarına eşlik edecek.

Şarkıların ritmleri ile hareketlenecek su dansları ve ışıklarla romantik bir atmosfer oluşturacak Watergarden İstanbul, sevgililer gününü sinema izleyerek kutlamak isteyenlere ise şeker ve çikolata kutusu şeklinde koltuklarda sinema izleme fırsatı sunacak.