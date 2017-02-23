Watergarden İstanbul’da Çocuk Karnavalı Başlıyor

Sıra dışı konseptiyle büyük ilgi gören Watergarden İstanbul, 25 Şubat-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek çocuk karnavalıyla küçük ziyaretçilerine...

Sıra dışı konseptiyle büyük ilgi gören Watergarden İstanbul, 25 Şubat-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek çocuk karnavalıyla küçük ziyaretçilerine eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşatacak. Karnavalda kar festivalinden kukla yapımına birçok etkinlik çocukların beğenisine sunulacak.

Watergarden İstanbul'da eğlenceli ve heyecanlı bir karnaval çocukların beğenisine sunuluyor. 25 Şubat -26 Mart tarihleri düzenlenecek çocuk karnavalı birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleşecek. Rengarenk karnaval süresince her cumartesi ve pazar günleri saat 12.00'dan 18.00'a kadar çocuklar birbirinden eğlenceli aktivite çadırlarında hem hayal dünyalarını hem de el becerilerini geliştirecek. Kokulu sabun, Cup Cake, kukla yapımı gibi eğlenceli aktivitelerin yapılacağı atölyelerin yanı sıra kukla tiyatrosu, hedefli kale, simli dövme yapımı, X-box futbol, kar partisi ve daha birçok eğlenceli oyuna ev sahipliği yapacak Watergarden İstanbul Çocuk Karnavalı'nda çocuklar eğlenceye doyacaklar.