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Web Güvenliğini Sağlayan Alışveriş Siteleri Kazançlarını Artırıyor

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Web Güvenliğini Sağlayan Alışveriş Siteleri Kazançlarını Artırıyor
Netsparker, tüketicilerle web güvenliği anketi gerçekleştirdi. Kullanıcılara yönelttiği sorularla web güvenliği konusunda ilginç veriler elde eden Netsparker,...

Netsparker, tüketicilerle web güvenliği anketi gerçekleştirdi. Kullanıcılara yönelttiği sorularla web güvenliği konusunda ilginç veriler elde eden Netsparker, güvenli bir web sitesine sahip olmanın kullanıcılar üzerindeki önemini kanıtladı.

2009 yılında kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen Netsparker, güvenli bir web sitesine sahip olmanın önemine ilişkin anket yaparak, tüketicilere "Alışverişi nereden yapıyorsunuz?', "Alışveriş yaptığınız online mağazalar hakkında endişeleriniz nelerdir?" sorularını yöneltti. "Alışverişi nereden yapıyorsunuz?" sorusuna tüketicilerin yüzde 84,6'sı yaptıkları alışverişlerin bazılarını internet üzerinden gerçekleştirdiği yanıtını verirken, ankete katılanların yüzde 45'i alışverişlerinin yüzde 50'sini online ortamda yaptıklarını söyledi. Alışveriş yaptıkları online mağazalar hakkında endişelerinin olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 77.6'sı online alışveriş ortamının hacklenmesi ya da herhangi bir malware saldırısına maruz kalması durumunda kredi kartı bilgilerinin çalınacağı endişesini taşıdıklarını belirtti.

Anket sonuçlarını değerlendiren Netsparker CEO'su Ferruh Mavituna, "Netsparker, uzmanı olduğu web güvenliği konusunda çalışmalarını hızlı sürdürüyor. Web uygulaması güvenlik tarayıcımızla birkaç dakika içinde işletmenizi ve online mağazanızı korumasız bırakan web uygulaması zafiyetlerini kolayca ve otomatik olarak tespit edebilmeniz mümkün. Anket sonucunda işletmelerin web sitesi güvenliğine yatırım yapıp müşterilerine onların gizliliğini ve mahrem bilgilerini önemsediklerini gösterirlerse aslında kendi işletmelerine yatırım yapmış olacaklarını belirttik. İşletmelerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ve güvenli bir web sitesine sahip olmanın kullanıcılar üzerindeki önemini bu anket ile kanıtladık" dedi.

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