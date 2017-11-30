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WhatsApp'a erişim sağlanamıyor...

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WhatsApp'a erişim sağlanamıyor...
'Siber saldırıya maruz kalmış olabilir'

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta akşam 21.50 sıralarında yaşanan sorun nedeniyle mesajlar alıcılara ulaşmıyor.

Milyonlarca kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar diğer sosyal medya araçlarında WhatsApp'a erişim sağlayamadıkları bilgisini paylaşıyor. 

WhatsApp'tan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Öte yandan WhatsApp sisteminin siber saldırıya uğramış olabileceği iddia ediliyor.

BTK'den WhatsApp'ın çökmesine ilişkin açıklama 

Yapılan açıklamada, "BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı" denildi.

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