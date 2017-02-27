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Woswos Dostlar Grubu Özel Çocukları Ağırladı

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Woswos Dostlar Grubu Özel Çocukları Ağırladı
Manavgat Woswos Dostları Grubu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel çocuklara ve ailelerine unutamayacakları bir gün yaşattılar.

Manavgat Woswos Dostları Grubu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel çocuklara ve ailelerine unutamayacakları bir gün yaşattılar. "En Büyük Engel Sevgisizliktir" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Manavgat Woswos Dostları Grubu üyeleri ile Cevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Merkezine devam eden özel çocuklar ve ailelerinin Atatürk Kültür Merkezi önünde buluşmasıyla başladı. Manavgat içerisindeki şehir turunun ardından Manavgat şelalesine gelen grup, şelaleyi gezdikten sonra Kumköy yolunu takip ederek Side antik kentine geldi. Buradan Sorgun'da bulunan Pegasos Horse Clup isimli at çiftliğine gelen özel çocuklar, ata binip hayvanları beslediler. Özel çocuklara at çiftliğinde kahvaltı ikram edilirken palyaçolar eşliğinde çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Manavgat Woswos Dostları Grubu ve özel çocukların son durağı Manavgat Belediyesi mesire alanı oldu. Özel çocuklar burada aileleri ve Manavgat Woswos Dostları Grubu üyeleriyle birlikte uçurtma uçurtarak gönüllerince bir gün geçirdiler.

Woswos Dostları Grubu adına konuşan Veli Yıldırım, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek "Grup olarak özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkiliğin düzenlenmesinde bizlere destek veren kaymakamımıza, belediye başkanımıza, bizlere eskortluk yaparak güvenli bir şekilde etkinliğimizi tamamlamamızı sağlayan emniyet ve jandarma trafik görevlilerine, Pegasos Horse Clup yetkililerine, grup üyelerimize ve en önemlisi de bugünkü etkinliğimize katılan özel çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Woswos Dostlar Grubu Özel Çocukları Ağırladı

Woswos Dostlar Grubu Özel Çocukları Ağırladı

Woswos Dostlar Grubu Özel Çocukları Ağırladı

Woswos Dostlar Grubu Özel Çocukları Ağırladı

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