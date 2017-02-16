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Wushu Takımı Şampiyonadan 11 Madalya İle Döndü

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Wushu Takımı Şampiyonadan 11 Madalya İle Döndü
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Wushu Takımı Türkiye şampiyonasında toplamda 5 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Wushu Takımı Türkiye şampiyonasında toplamda 5 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

Türkiye Wushu Federasyonunun faaliyet programında yer alan bay-bayan qinda, sanda ve taolu Türkiye Wushu Şampiyonası 05-15 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde 67 ilden toplamda bin 500 sporcunun mücadele ettiği şampiyona 15 Şubat Çarşamba günü tamamlandı. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Wushu takımı şampiyonaya 17 sporcu ile katıldı. Minikler ve yıldızlarda 12, gençler ve büyüklerde ise 5 sporcu ile mücadele eden Selçuklu Wushu Takımı minikler kategorisinde 5 altın 3 gümüş madalya kazanmıştı.

Şampiyonada büyükler kategorisinde de kürsüye çıkmayı başaran Selçuklu Belediyespor takımından qinda 60 kg da Muzaffer Utku Turcan ikinci, qinda 65 kg da Sinan Gümüştekin ise üçüncü olmayı başardı. Selçuklu Belediyesi Türkiye şampiyonasında toplamda 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya almayı başardı.

Wushu Takımı Şampiyonadan 11 Madalya İle Döndü

Wushu Takımı Şampiyonadan 11 Madalya İle Döndü

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