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Xavi Pascual: “Adım Adım Geldik”

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Xavi Pascual: “Adım Adım Geldik”
Panathinaikos Başaantrenörü Xavi Pascual, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Galatasaray avantaj yakalamıştı ama adım adım geldik ve...

Panathinaikos Başaantrenörü Xavi Pascual, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Galatasaray avantaj yakalamıştı ama adım adım geldik ve oyunu değiştirdik" dedi.

Panathinaikos, THY Euroleague'in 21. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 84-79 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başaantrenörü Xavi Pascual, "Zor maç olacağını mücadeleden önceden biliyorduk. Oyun hakkında konuşmak gerekirse, güzel oynadık. Galatasaray son maçlarda iyi oynuyordu. Ergin Ataman'ı tebrik ederim. Zor bir maç oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Galatasaray avantaj yakalamıştı ama adım adım geldik ve oyunu değiştirdik" şeklinde konuştu.

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