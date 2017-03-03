  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Xavi Pascual: “Savunmadaki Küçük Hatalar Yüzünden Maçı Kaybettik “

» »
Xavi Pascual: “Savunmadaki Küçük Hatalar Yüzünden Maçı Kaybettik “
Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, oyunun son dakikasına kadar skorun yakın olduğunu belirterek, "Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti....

Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, oyunun son dakikasına kadar skorun yakın olduğunu belirterek, "Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti. Ama savunmadaki küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik" dedi.

THY Euroleague'in 24. haftasında Panathinaikos Superfoods, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'a 77-72 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, "Çok kafa kafaya giden bir maçtı. Maçı kaybetmemizdeki en büyük etken, ikinci çeyrekte yediğimiz 9-0'lık seri ve bunun devamında da üçüncü çeyrekte atıkları üçlükler oldu. 5 dakikada 22-3'lük bir seri verdik rakibe. Oyunun son dakikasına kadar skor çok yakındı. Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti. Ama savunmadaki küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Süper Lig03 Mart 2017 Cuma 19:58
  • Şanlıurfaspor - Adana Demirspor Maçına Yağmur Engeli03 Mart 2017 Cuma 19:13
  • Tff 1. Lig 23. Haftasında Oynanan Şanlıurfaspor - Adana Demirspor Maçı, Yoğun Yağış Sonrası Saha Zeminin Bozulması Ve Elektrik Kesintileri Nedeni İle Tatil Edildi.03 Mart 2017 Cuma 18:13
  • Bursaspor, Gaziantepspor’a Hazır03 Mart 2017 Cuma 17:48
  • Tokat’ta 10. Uluslararası Kick Boks Organizasyonu03 Mart 2017 Cuma 17:43
  • Fenerbahçe Pfdk’ya Sevk Edildi03 Mart 2017 Cuma 17:33
  • Adanaspor’da Hazırlıklar Sona Yaklaştı03 Mart 2017 Cuma 17:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi Finale Hazır03 Mart 2017 Cuma 17:13
  • Dünya Snowboard Kupası Erciyes’de Başlıyor03 Mart 2017 Cuma 17:08
  • Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Kupası’na Adını Yazdırmaya Hazır03 Mart 2017 Cuma 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti