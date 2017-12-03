Y.Z.Yılmaz ne yapıyor?

BB Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Gen Bşk Erdoğan’ı dinlemiyor. Erdoğan, "Babamın oğlu olsa kovun. Adımı kullanarak size kim geliyorsa, benden bir telefon almıyorsanız, bana sorun, bunu teyit etmiyorsam bu insanları gönderin.’ dediği halde, Başkan Yılmaz Erdoğan’a ‘mesaj ileteceğim’ diye devasa bütçeli ağırlamalar yapıyor.

‘Yatırım için paraya mı ihtiyacınız var verelim, ekibiniz mi var, Kazakistan’a getirelim’ diyen Kazakistan Büyükelçisi’nin 2010’da Samsun’a yapacağı 25 milyar dolarlık yatırım ve yatırımcı transferiyle ilgili ziyaretin ev sahipliğini Başkan Y.Z.Yılmaz , ‘konuk ağırlayacak bütçemiz yok’ gerekçesiyle üstlenmedi.

Büyükelçi davet edilmediği için, ‘Samsun’a konuk davet edecek bütçemiz yok’ gerekçesiyle bu hayati ziyaret ve yatırım transferi gerçekleşmedi.

Samsun işsizlik, yoksulluk icra pençesinde kıvranırken 25 milyar dolarlık yatırımı elinin tersiyle iten, Kazakistan Büyükelçisi’nin Samsun programının iptaline neden olan Başkan Yılmaz, bugün konuk ağırlarken hiçbir masraftan kaçınmıyor. ‘Her şey bizim için’ olduğundan mı? Samsun için gelene ‘hayır’ dediğine göre yeni konuklar Samsun için değil Başkan için geldi.

AĞIRLAMA NE İŞE YARAYACAK?

Büyükelçi 25 milyar dolarla, Samsun ve Samsunlu için geliyordu. Şimdiki gelenlerin Samsun’a veya Yusuf Bey’e ne katkısı olacak? İkisine de hiçbir katkısı olmayacak. Yine paralar havaya gitti. Erdoğan kimseye selam göndermediği gibi; kimsenin getirdiği selamı da almayacağını çoktan ilan etti. Siz nerenizle dinliyorsunuz? ‘Babamın oğlu da olsa, benim adıma geleni kapının önüne koyun’ demedi mi Erdoğan?

BAŞKAN GÖKSEL HER ZAMANKİ GİBİ

Ak Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, kendisiyle ilgili tartışmalara her zamanki gibi; görev verilirse layıkıyla yapmaya devam edeceğini, verilmezse verilenlere destek olacağını söyledi.

Göksel’in varlığı hissedilmese de yokluğu müthiş bir boşluk doğuracaktır. Ağaç yerindeyken hissedilmese de kesilince ne kadar işe yaradığı anlaşılır. Ak Parti’nin en başarılı olduğu illerden biridir Samsun. Ak Parti bu desteği neredeyse hiçbir şey vermeden alırken, seçmen de hiçbir şey almadan verdi.

Bu başarı kendiliğinden olmuyor. Erdoğan valisinden il başkanına kadar atarken veya yeniden görevlendirirken kendine ulaşanların dediğine değil; seçim sonuçlarına bakıyor. Önemli bir kırılma, metal veya mental yorgunluk görülmüyorsa ve daha iyisi talip değilse neden devam etmesin? Fikrin bedelinin daha üstün fikir olduğu gibi; daha üstün siyasetçi gelene kadar eskisinin görevi sürer.

ESKİ VALİ ŞAHİN BAYLOCK KULLANMAMIŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı, geciken adalet adalet olmasa da belirli medyada FETÖ/PDY mensubu olmakla suçlanan Samsun eski Valisi İbrahim Şahin’in ‘Baylock’ kullanmadığı, Bank Asya’ya para yatırmadığını açıkladı.

Konya’da yılda 700 milyon lira himmet toplayan FETÖ’nün mütevelli heyetindeki Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı, Mısır’da Nil Nehrinde teknede şarkı, türkü söyleyip eğlenirken çektikleri görüntüleri paylaştı. Asgari ücretle çalışan öğretmenlerin tutuklamasına devam ediliyor.

KILLIÇDAROĞLU’NA HAKSIZ DAVA

CHP Gen Bşk Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve akrabalarını hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu" gerekçesiyle açılan davada rekor denilebilecek miktarda 1,5 milyon TL tazminat istendi. Davanın gerekçesi olan ‘kin ve nefret duygularına maruz kalma’ iddiası Türkiye’de söz konusu değildir. Türkiye’de diziler gerçek, gerçekler dizi gibi izlenir. Dizilerdeki şehitlere ağlanır da mahalledeki gerçek şehitlere ağlanmaz. Kılıçdaroğlu dedi diye kimse kimseye kin ve düşmanlık beslemez.