Yabancı Alıcılar İlk Siparişlerini Verdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gerçekleştirilen organizasyonla 20 ülkeden 226 yabancı alıcı, elbiselik kumaşlar sektöründe faaliyet gösteren...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gerçekleştirilen organizasyonla 20 ülkeden 226 yabancı alıcı, elbiselik kumaşlar sektöründe faaliyet gösteren firmalarla önemli iş bağlantıları kuruyor. Stant açarak ürünlerini teşhir eden 50'ye yakın Bursalı firmayı ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın güçlü olduğu sektörlerde firmaların ihracatını artıracak uluslararası organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

BTSO'nun tekstil sektöründe yürüttüğü Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projesi kapsamında başta Rusya, Fas, İran ve Belarus olmak üzere farklı ülkelerden gelen 235 profesyonel alıcı Bursalı firmalarla önemli iş bağlantıları kuruyor. BURTEX kurumsal markası adı altında bir araya gelen 48 firmanın sergilediği ürünlere hayran kalan yabancı alıcılar, yaptıkları görüşmelerin ardından ilk siparişlerini de verdi.

BURTEX üyesi firmalardan Özimamoğlu Tekstil firmasının sahibi Rıdvan İmamoğlu, özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden ve Suudi Arabistan'dan misafirlerini ağırladıklarını belirterek, "Alım heyeti organizasyonunun ilk gününde ilk siparişlerimizi de aldık. Organizasyonun devamında da önemli iş bağlantıları yapacağımıza inanıyorum. Bize bu imkanı sağlayan odamıza ve desteklerinden ötürü Ekonomi Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 14 Mayıs tarihine kadar Merinos AKKM'de devam edecek olan etkinlikte stant açan firmaları ziyaret etti. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan İbrahim Burkay, "BTSO olarak Ur-Ge projeleri kapsamında 7'nci, tekstil sektöründe ise 3'üncü alım heyeti organizasyonumuzu düzenledik. Giysilik kumaş sektöründe üretimi ve ihracat potansiyeline sahip olan şirketlerimizin katılım sağladığı programa farklı ülkelerden 235 yabancı alıcıyı getirdik. Bizim getirdiğimiz heyetin dışında bu etkinliği duyarak gelen birçok yabancı alıcı da programın içerisine dahil oldu" dedi.

Bursa'nın tekstil sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada modayı ve trendi şekillendiren gücüyle ön plana çıkmış bir kent olduğunu söyleyen Başkan Burkay, bu başarının kentin ihracatına da yansıdığını ifade etti. İhracatta 2017 yılının ilk 4 ayında Bursa'nın Türkiye ihracatının iki katı artış performansı gösterdiğini dile getiren İbrahim Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alma hedefi var. Şu anda dünya dış ticaretinden aldığımız pay ise yüzde 1'in altında. Tekstil sektörü bundan 15 yıl önce dünya tekstil dış ticaretinden yüzde 1'lik pay alırken bugün bu payını yüzde 3'lere çıkarttı. Bu da sektörün hem Bursa'da hem de Türkiye'de ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."