Yabancı Heyetler Büyükşehir’in Mülteci Çalışmalarını İnceledi

Letonya, Arnavutluk, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya dahil 17 kişilik bir heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Suriyeli mültecilere yönelik yaptığı...

Letonya, Arnavutluk, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya dahil 17 kişilik bir heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Suriyeli mültecilere yönelik yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Gün boyunca Suriyelilere yönelik yapılan çalışma ve proje alanlarını yerinde ziyaret ederek bilgi alan heyet, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Suriyeli kadınlara yönelik yapılan başta psiko sosyal destek projesi olmak üzere eğitim ve sağlık konusundaki çalışmaları yerinde gördüklerini belirten heyet, Gaziantep modelini çok beğendiklerini dile getirdiler.

Gaziantep'in bu konuda başarısına hayran kalan heyet, ülkelerinde Gaziantep modeli üzerinde uygulama yapacaklarını ifade ettiler.