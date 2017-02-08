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Yabancı Kabin Ekiplerinin Çalışma Şartları Belli Oldu

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Yabancı Kabin Ekiplerinin Çalışma Şartları Belli Oldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yabancı kabin memurlarının çalıştırılmasına ilişkin genelgeyi resmi internet sitesinden yayımladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yabancı kabin memurlarının çalıştırılmasına ilişkin genelgeyi resmi internet sitesinden yayımladı. Buna göre yabancı kabin memurları sadece dış hat uçuşlarında görevlendirilebilecek ve Türk kabin memurlarının sayısını geçemeyecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği'nin (SHY-6A) "Kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması esastır. Ancak dış hat seferlerde istihdam edilecek yabancı kabin ekibine ilişkin gereklilikler Genel Müdürlükçe ayrıca düzenlenir" hükmü uyarınca yabancı kabin memuru çalıştırılmasına ilişkin genelgeyi yayımladı. Havayolu işletmelerinin geçici bir süreliğine kabin ekibi üyesi olarak yabancı uyruklu kabin memurlarını görevlendirilmelerini konu alan genelgede belirlenen şartlara yer verildi. Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği, 20 ve üzeri yolcu koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmeleri kapsıyor.

Yabancı uyruklular Türk kabin memurlarının sayısını geçemeyecek

SHGM tarafından belirlenen usul ve esaslara göre havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru, sadece ilgili dış hat seferlerinde görevlendirilebilecek. Bunun yanı sıra havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru sayısı, hiçbir surette işletme bünyesinde görev yapmakta olan TC uyruklu kabin memuru sayısına eşit veya bundan fazla olamayacak.

Kabin içerisinde görevli bulunacak Türk kabin memurlarının sayısına ilişkin detaylara da yer verildi. Yönetmelikte, "Havayolu işletmesi, bir uçuş operasyonunda görev alacak kabin ekibinin oluşumunda kabin amiri ile en kıdemli kabin memurunun havayolu işletmesinde görevli ve TC uyruklu olmaları kaydıyla, dar gövdeli yolcu uçaklarında en az iki TC vatandaşı kabin ekibi üyesinin; geniş gövdeli yolcu uçaklarında ise en az üç TC vatandaşı kabin ekibi üyesinin görevlendirilmesini garanti altına alacaktır" denildi.

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