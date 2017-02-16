Yabancı misafir getiren uçağa '6 Bin dolar' destek

KATİD Başkanı Murat Toktaş, yurt dışından yabancı misafir getiren acente ve tur operatörlerine uçak başı 6 Bin dolar destek verileceğini müjdeledi

Türkiye Otelcilik Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Karadeniz Bölge Başkanı ve KATİD Başkanı Murat Toktaş, Resmi Gazete'de yeni yayımlanan yönetmeliğe göre yurt dışından yabancı misafir getiren acente ve tur operatörlerine uçak başı, 6 Bin dolar destek verileceğini kaydetti.

Son dönemde turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları aşmak için ilki geçen sene çıkarılan desteğin devamında aralarında Samsun, Ordu-Giresun ve Trabzon Havaalanı'nın da bulunduğunu bazı alanlar destek kapsamına girdiğini belirten KATİD Başkanı Toktaş, "Çıkarılan yeni yasa ile gelen destek paketi sayesinde son yıllarda Karadeniz bölgesi olarak yoğunlaştığımız yurt dışı pazarlardan daha fazla pay almamıza katkı sağlayacak ve elimi güçlendirecektir" dedi.

REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK

Bu destek sayesinde tur operatörleri ve acentelerin daha ekonomik tur paketleri çıkarabileceğini söyleyen KATİD Başkanı Toktaş, "Yeni pazarlarda yer edinmek oldukça güç oluyor ve bunun ciddi bir mali yükü de mevcut. Özellikle Orta Karadeniz Bölgesi için bu destek paketi acentelerin rekabet güçlerini arttıracaktır. Acentelerin bizim gibi yeni destinasyonlara daha fakat girmelerine sebep olacağı gibi bizimde pazarlarda hızlı büyümesine yardımcı olacaktır" diye konuştu. Toktaş, "Bir an evvel bu yeni gelişmeyi, yurt dışındaki muhataplarımıza anlatmamız ve paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.