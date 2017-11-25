Yabancı Uyruklu Öğrenciler Derbent’te

İslam ülkelerinden Konya'ya eğitimlerini tamamlamak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile görüştü.

İslam ülkelerinden Konya'ya eğitimlerini tamamlamak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile görüştü.

Derbent, Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri ağırladı. Fildişi Sahili, Tanzanya, Irak, Moğolistan, Yemen, Etiyopya, Endonezya ve Arnavutluk gibi ülkelerden eğitimlerini tamamlamak ve kendilerini İslam dinine hizmet amaçlı geliştirmek için Konya'ya gelen öğrenciler, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar'ı ziyaret etti. Konya'yı daha yakından tanımak ve uyum sorununu aşmak isteyen öğrenciler, kentin tarihi, kültürel ve sosyal yapısına hayran kaldıklarını ifade etti.

İslam'a gönül vermiş ve dini Dünya'ya doğru anlatacak olan öğrencileri Derbent'te ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hamdi Acar, Türkiye'nin uluslararası düzeyde yabancı uyruklu öğrencilere de eğitim verebilecek bir ülke konumuna ulaştığını ifade etti. Acar, "Dünya'nın dört bir tarafında yaşayan öğrencilerin, binlerce kilometre yolu kat ederek Türkiye'ye gelmesi, ülkemizin insana ve insanlığa ne derece değer verdiğini gösterir. Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim öğretim gören öğrenciler, İslam dinini öğreneceği gibi, aynı zamanda Türkiye'nin de gönül elçileri konumuna ulaşacaklar. Öğrenecekleri Türkçe ile dilimizin Dünya'nın dört bir tarafına yayılmasına katkı sağlayacaklar. Aynı zamanda Türkiye'nin ne kadar kucaklayıcı ve barışçıl bir ülke olduğunu bütün dünyaya gösterecekler" dedi.

Ziyaretin ardından öğrenciler, Derbent ilçesinin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı yakaladı.