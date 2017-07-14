  • BIST 105.176
  • Altın 139,793
  • Dolar 3,5377
  • Euro 4,0536
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 36 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Yabancılar konsoloslukta imzalayacak

»
Yabancılar konsoloslukta imzalayacak
Samsunspor prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligi’nde forma giyen bir kaleci ve bir forvete konsoloslukta imza attırıp Türkiye’ye getirecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, bir yandan da transfer çalışmalarını gizli  bir şekilde yürütüyor. Teknik Direktör Alpay Özalan’ın raporu doğrultusunda bir kaleci ve bir forvet kadrosuna katmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar aradığı isimleri Fransa Ligi’nde buldu. Bir forvet ve bir kaleci ile prensip anlaşmasına varan yönetim, işi sağlama almak için iki oyuncuya da konsoloslukta imza attıracak.


6 OYUNCU ALINACAK
Birkaç gün içerisinde imzayı atacak olan yabancı oyuncular daha sonra Samsunspor’un ikinci etap  kampına katılacak. Öte yandan Teknik Direktör Alpay Özalan’ın 2’si yabancı 4 oyuncu daha istediği belirtildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 4 oyuncu daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren yönetim, bu transferleri de ikinci etap kampına yetiştirmek istiyor.


TARAFTAR MEMNUN DEĞİL
Mevcut transferlerin Süper Lig hedefleyen takımın ihtiyaçlarını gidermeyeceğini düşünen Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, yönetimden başka hamleler de bekliyor. Kadronun şampiyonluk için yeterli olmadığını düşünün Samsunspor taraftarı, özellikle yabancı oyuncular konusunda atılan adımların yavaş olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SPOR'UN BAŞKENTİ SAMSUN13 Temmuz 2017 Perşembe 19:37
  • TFF 1. Lig'de fikstür çekimi iptal edildi13 Temmuz 2017 Perşembe 13:46
  • ÖZALAN, 'HEDEFİMİZ HER ZAMAN BÜYÜK'12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:11
  • Deaflympics 2017’yi almak için uğraştılar12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:44
  • KILIÇ 'TRİBÜNDEN ALMAYA KADAR GİDEBİLİR'12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:27
  • Eski Samsunsporlu Yağmurkaya, Sivas ile anlaştı12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:48
  • SABAH SALON AKŞAM SAHA11 Temmuz 2017 Salı 19:24
  • CANBERK İLE YOLLAR AYRILDI11 Temmuz 2017 Salı 19:21
  • Havuzun 'kurbağası'nın hayalleri büyük11 Temmuz 2017 Salı 19:17
  • HENTBOLUN YILDIZ ADAYLARI11 Temmuz 2017 Salı 19:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti