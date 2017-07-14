Yabancılar konsoloslukta imzalayacak

Samsunspor prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligi’nde forma giyen bir kaleci ve bir forvete konsoloslukta imza attırıp Türkiye’ye getirecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, bir yandan da transfer çalışmalarını gizli bir şekilde yürütüyor. Teknik Direktör Alpay Özalan’ın raporu doğrultusunda bir kaleci ve bir forvet kadrosuna katmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar aradığı isimleri Fransa Ligi’nde buldu. Bir forvet ve bir kaleci ile prensip anlaşmasına varan yönetim, işi sağlama almak için iki oyuncuya da konsoloslukta imza attıracak.



6 OYUNCU ALINACAK

Birkaç gün içerisinde imzayı atacak olan yabancı oyuncular daha sonra Samsunspor’un ikinci etap kampına katılacak. Öte yandan Teknik Direktör Alpay Özalan’ın 2’si yabancı 4 oyuncu daha istediği belirtildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 4 oyuncu daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren yönetim, bu transferleri de ikinci etap kampına yetiştirmek istiyor.



TARAFTAR MEMNUN DEĞİL

Mevcut transferlerin Süper Lig hedefleyen takımın ihtiyaçlarını gidermeyeceğini düşünen Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, yönetimden başka hamleler de bekliyor. Kadronun şampiyonluk için yeterli olmadığını düşünün Samsunspor taraftarı, özellikle yabancı oyuncular konusunda atılan adımların yavaş olduğunu ifade etti.