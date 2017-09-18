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Yacob, Singapur’un İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu

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Yacob, Singapur’un İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu
Singapur'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek aday olan Halimah Yacob, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Singapur'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek aday olan Halimah Yacob, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Eski Singapur Parlamentosu Başkanı ve azınlık Malay Müslümanlarından olan 62 yaşındaki Cumhurbaşkanı Halima Yacob, perşembe günü Istana Sarayı'nda düzenlenen yemin töreni sonrası görevine başladı. Eski Cumhurbaşkanı Tan Chuan-Jin'den görevi devralan Yacob, 47 yılın ardından seçilen ilk Malay Müslüman cumhurbaşkanı oldu. Ayrıca ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı da olan Yacob'a ülkenin başbakanından ve komşu ülkelerden tebrik mesajları yağdı.

Yaptığı bir konuşmada tüm Singapurluları kendisine destek olmaya ve beraber çalışmaya davet eden Cumhurbaşkanı Yacob, büyük bir halk desteğiyle karşılaştı. Yacob, "Ben burada hiçbir ırkı temsil etmiyorum; ırk, dil ve din ayrımı olmadan hepinizin cumhurbaşkanıyım" dedi.

Diğer rakipleri aday olma şartlarını yerine getiremediklerinden dolayı tek başına aday olan Halimah Yacob, oy atma işlemi yapılmadan cumhurbaşkanı seçildiği için bazı tepkilere maruz kalmıştı. Siyah giysiler içerisindeki bazı protestocular, Hong Lim Parkı'nda cumhurbaşkanına karşı sessiz protesto eylemi düzenlemişti.

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