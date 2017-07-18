Yağışa Karşılık Kriz Masası Oluşturuldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yağan yoğun yağmura karışılık kriz masası oluşturarak il genelinde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda birçok olaya...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yağan yoğun yağmura karışılık kriz masası oluşturarak il genelinde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda birçok olaya müdahale etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gelen ihbar telefonları değerlendirilirken saat 12.00'a kadar Marmara Ereğlisi'nde 53, Çorlu'da 7, Kapaklı'da 21, Ergene'de 2, Çerkezköy'de 8, Süleymanpaşa'da 2 ve Hayrabolu'da 7 su baskınına müdahale edildiği bildirildi.

Ayrıca Marmara Ereğlisi ilçesinde yağmurdan dolayı mahsur kalan 3 vatandaş ve Çorlu İlçesindeki 1 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Alo Büyükşehir 153, Alo TESKİ 185 ve Alo İtfaiye 110 çağrı merkezlerine gelen telefonlara vakit geçirilmeden geri dönüş yapılarak ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

"Kriz Masası toplantısı düzenledik"

Konuyla ilgili açıklama yaparak çalışmaları değerlendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Meteoroloji Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak yağış uyarısının ardından Kriz Masası toplantısı düzenledik. Toplantıda şehir merkezi ve ilçelerde herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için alınacak tedbirler değerlendirildi. Ekiplerimiz ihbarlara anında müdahalesiyle olası bir felaket önlenmiş oldu. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Yağışın en çok etkilediği Marmara Ereğlisi ilçemizde tüm ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirerek müdahale ettiler. Şarköy, Muratlı ve Malkara ilçelerimiz ise yağıştan olumsuz olarak etkilenmemiştir. Mahsur kalan ve ekiplerimiz tarafından kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını umut ediyorum" dedi.