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Yağmur Altında Hıdrellez Etkinliği

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Yağmur Altında Hıdrellez Etkinliği
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hıdrellez şenliği, olumsuz hava koşullarına rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hıdrellez şenliği, olumsuz hava koşullarına rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Selim Dede ve Sarıkızı Koruma ve Güzelleştirme Derneği (SESADER) tarafından, Selim Dede Mesire alanında düzenlenen etkinlikte, Çukurca Belediyesi de halka pilav ve ayran ikramında bulundu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Domaniç yöresel sanatçıları Osman ve Mehmet Demiröz kardeşler sahne alırken, Domaniç yöresine ait halk oyunları sergilendi.

Bu arada, sağanak yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlar, çadırlar kurarak ses sanatçısı Emel Taşçıoğlu'nun sahne almasını bekledi. Yaklaşık 6 saat süren programın ardından sahne alan Emel Taşçıoğlu, sağanak yağmura rağmen sahne alarak, hareketli parçalarını seslendirdi. Taşcıoğlu, vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Yağmur Altında Hıdrellez Etkinliği

Yağmur Altında Hıdrellez Etkinliği

Yağmur Altında Hıdrellez Etkinliği

Yağmur Altında Hıdrellez Etkinliği

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