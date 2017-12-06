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Yağmurlu Havada Soyundu, Meydanı Birbirine Kattı

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Yağmurlu Havada Soyundu, Meydanı Birbirine Kattı
Trabzon'da bu akşam saatlerinde alkollü bir vatandaş şehrin meydanında yağmurlu havada önce soyundu, polisler kendisine müdahale edince ve gözaltına alınmaya...

Trabzon'da bu akşam saatlerinde alkollü bir vatandaş şehrin meydanında yağmurlu havada önce soyundu, polisler kendisine müdahale edince ve gözaltına alınmaya çalışılınca da görüntüsünün çekilmesi için kamera aradı.

Bugün akşam saatlerinde Atatürk Alanı Meydan Parkı yanındaki yol kenarındaki dubaları tekmeleyen şahsa polis ekipleri uyarılarda bulundu. Bu sırada alkollü olduğu öğrenilen şahıs, polislere tepki göstererek yağan yağmura aldırmadan bağırarak üzerindekileri çıkarmaya başladı. Şahsı durdurmakta güçlük çeken ekipler takviye ekip isterken, olay yerine takviye olarak gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak için büyük uğraş verdi. Yaklaşık 10 kişilik çevik kuvvet ekibi, şahsı sakinleştirmek ve polis aracına bindirmek için yoğun çaba sarf ederken, alkollü şahıs bir türlü araca binmek istemedi.

Polislerin müdahalesine rağmen çevredeki iş yerlerine yönelen ve kendisini görüntülemek için kamera arayan şahıs, kendisini görüntüleyen kamerayı fark etmeyerek yöre şivesiyle "La haburda kamera var mı? çeksene beni. Az dur kamera çeksin beni" derken, polis aracına bindirilmeye çalışılırken de "Kelepçeyi arkama takma. Az dur gardaşım. Az dur kollarım kırıldı" şeklinde karşı koymaya çalıştı.

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