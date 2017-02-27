Yahşihan, Ankara'ya doğru gelişim gösteriyor

Kentleşmede Ankara'ya doğru gelişim gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Sungur, kente gelen iş adamları ve eğitimcilerin gözünde Yahşihan'ın 'metropol kent' haline geldiğini söyledi

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur, gün içerisinde hareketli bir nüfus ortalamasına sahip olduklarını belirterek, "Günde 70 bin ve 80 bin arasında insan ilçemizde çeşitli nedenlerden dolayı geliyor. Gün geçtikçe büyüyen ilçemiz, Ankara istikametine doğru gelişmeye devam ediyor" dedi.

BİLKENT VE ODTÜ'NÜN GÖZÜ İLÇEMİZDE

Başkan Sungur, "Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Organize Sanayi, Yeni Sanayi, İthalatçı ve İhracatçı firmalar ilçenin hareketliliğini sağlıyor. Yahşihan İlçesi, geleceğin parlayan kentleri arasında 'metropol bir şehir' olma yolunda. Bilkent ve ODTÜ, Ankara dışında 'Eğitim ve Araştırma Merkezi' kurmak için Yahşihan'ı düşündüğü hatta saha zemini olarak beğenildiği gelen bilgiler arasında. Henüz resmi bir başvuru yok" diye konuştu. Yahşihan'ın kültür varlıkları envanterinde Türkiye'de önde gelen ilçeler arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Sungur, "Spora, eğitime ve AR-GE projelerine desteğimiz gün geçtikçe artmaktadır" ifadelerini kullandı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE