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Yahşihan'ı birlikte büyüteceğiz

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Yahşihan'ı birlikte büyüteceğiz
Yahşihan Belediye Başkanvekili Osman Uluyurt, Yenişehir esnafıyla buluştuğu yemekte, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı

Yahşihan Belediyesi'nde uzun yıllar 'başkanvekilliği' görevinde bulunan Osman Uluyurt, Yahşihan Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Yenişehir esnafı, Yahşihan Belediye Başkan Aday Adayı Osman Uluyurt'a destek amaçlı birlik ve beraberlik içerisinde yemek verdi.

Yemeğe katılan esnaflar, "Deneyimli, tecrübeli, yıllardır belediye içerisinde hizmet veren bir arkadaşımızın belediye başkanı aday adayı olması bizleri sevindirdi. Bu anlamda desteğimizi belirtmek, onun yanında olduğumuzu ifade etmek maksadıyla Osman beye yemek tertip etmiş bulunmaktayız. Kendisine bu yolda başarılar diliyoruz" ifadesinde bulundular.

BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ
Yahşihan Belediye Başkan Aday Adayı Osman Uluyurt ise, "Amacımız tüm kesime Yahşihan'a hizmet etmek. Sizlerin bugün bana bu desteği birlikteliği, bu gücü vermeniz beni çok mutlu etti. Allah nasip eder, aday olup seçildiğimiz takdirde sizlerin sorunlarını çözmek, yapılacak hizmetleri en üst seviyede yapacağımı belirtmek isterim" dedi. Uluyurt, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sergilemeye devam edeceğiz. Üniversite öğrencilerimize, ilçe halkımıza, esnaflarımıza ve ilçemizde bulunan her kesime hizmet için gece gündüz demeden çalışma sergileyeceğiz” şeklinde konuştu. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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