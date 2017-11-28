Yahya Kemal Osmangazi’de Anılacak

Osmangazi Belediyesi, Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 59'uncu yılında konserle anacak.

Osmangazi Belediyesi, Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 59'uncu yılında konserle anacak.

Bir toplumu ayakta tutan en önemli temel taşlarından birinin geçmişini ve değerlerini unutmamak olduğunu bilen Osmangazi Belediyesi, vefatının 59. yılında büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'yı konser ile anacak. Merinos AKKM'de 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00" de düzenlenecek olan konserde TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşen Birgör ve Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu sahne alacak.