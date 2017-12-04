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Yahyalı Belediye Meclisi’nde Doğalgaz Toplantısı

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Yahyalı Belediye Meclisi’nde Doğalgaz Toplantısı
Yahyalı Belediye Meclisinde Aralık Ayı meclis toplantısı ve ardından doğalgaz değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yahyalı Belediye Meclisinde Aralık Ayı meclis toplantısı ve ardından doğalgaz değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye meclis salonunda Başkan Esat Öztürk Başkanlığında toplanan belediye meclisinde, ikisi ek olmak üzere 4 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri görüşülmesinin ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede doğalgaz çalışmasını yürüten yüklenici firma yetkilileri ile birlikte doğalgaz değerlendirme toplantısı düzenledi.

Doğalgaz çalışmasında gelinen son durumun değerlendirildiği ve doğalgaz çalışmaları hakkında meclis üyelerinin bilgilendirildiği toplantı da konuşan Başkan Esat Öztürk " Hem Yahyalı Kamuoyunu hem de meclis üyelerimizi bilgilendirmek için buradayız. Temelini attığımız günden bugüne kadar, ilçemizde yaklaşık 100 km polietilen doğalgaz boru hattı döşendi. Geriye döşenecek 30 km'lik bir boru hattımız kaldı. Firmamız ilçemiz içinde 2500 adet aboneliği kapsayan bir proje hazırladı. Şuana kadar 500 adet servis hattı denilen, abonelik bağlantısı gerçekleştirildi. Ben hemşehrilerimizin sabrına teşekkür ediyorum. Bir takım sıkıntılar olmasına rağmen halkımız oldukça duyarlı. İnşaat biraz pasaklı bir iş. Nihayetinde bu çalışmalarda inşaat çalışması. Zaman zaman ulaşımda aksaklıklar oldu. İnşallah hava şartlarının da uygun olması koşuluyla, Aralık Ayı'nın sonunda ilçemizdeki doğalgaz çalışmaları tamamlanmış olacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla geri kalan işleri biz yapacağız. Bu ülke, bu vatan ve bu ilçe bizim. İlçemize doğalgazın gelmesiyle, ilçemiz yaşanılabilir bir ilçe olacak. Bundan sonra göç veren değil, göç alan bir ilçe olacağız. Çalışmalarından dolayı ben, her bir meclis üyemize teşekkür ediyorum. Meclis olarak aldığımız kararlar ilçemizin gelişimine katkı sağlayacaktır. İnşaallah 2018 yılı sonuna doğru doğalgazın sevincini ilçemizde yaşamış olacağız." diye konuştu.

Başkan Öztürk ayıca tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü ve madencilik sektöründe çalışan herkesin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutladı.

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