Yahyalı Nöbete Devam Etti

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Yahyalı" da da nöbete devam edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Yahyalı" da da nöbete devam edildi.

İlçenin Milli İrade ve Demokrasi Meydanında tutulan nöbete, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, resmi kurumların yetkilileri, siyasi parti başkanları, oda temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan nöbette teşekkür konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, meydanı dolduran 7 den 77 ye herkese teşekkür ederek " Geçen yıl bugün siyasi görüş ayrımı olmaksızın halkımız bu meydanı hınca hınç doldurmuştu. Emniyetin verilerine göre dün, 6 bin vatandaşımız 15 Temmuz Milli İrade Meydanımızı doldurdu. Başta devlet ricaline, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine ve sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle de bebeğinin rahatını bozarak, minicik yavrusunu kucağına alıp buraya gelen kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi buraya bizler için değil, Allah'ı ve vatanı için buraya geldiler. Biz meydanımızda dünyaya sesleniyoruz. Kimse bizimle yarışmasın. Bizim öyle bir silahımız, öyle bir tankımız ve topumuz var ki onun adına "İman" deniyor. Bu olduktan sonra bizim gözümüz hiçbir şeyi görmez. Pensilvanya" da ki o salya sümük kodesteki o emir uşaklarının yanına gelsen ne olur. Yüreğin varsa buraya bir gel. Tabi o emir uşağı olduğu için gelemez. O görevini yaptı. Cenab-ı Allah o tür insanları sevdirmesin. 15 Temmuzları Rabbim bizlere bir kez daha göstermesin. Unutmadan din görevlisi kardeşlerime, eğitim görevlisi kardeşlerime ve emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ" da yaptığı konuşmada " 15 Temmuzun seneyi devriyesinde dün gece yoğun bir programla sizlerle beraberdik. Bugünde nöbetin son saatlerinde sizlerle beraberiz. Bu vesile ile buradan 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diyorum." diye konuştu. Kaymakam Çığ, programın hazırlamasında yoğun emek veren Yahyalı Belediye Başkanı ve ekibine, milli eğitim teşkilatına, ilçe müftülüğüne, emniyet teşkilatına, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına ve destek veren siyasi partilere teşekkür etti.

Program sahneye kurulan dev ekranla izlenen 15 Temmuz klipleri ile devam etti.