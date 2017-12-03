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Yakakent Ankara'da tanıtıldı

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Yakakent Ankara'da tanıtıldı
Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve beraberindeki heyet, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı'na katıldı.

Samsun Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Alaçam Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız, Alaçam Belediye Meclis Üyesi Raziye Kök, Alaçam Kaymakamlığı Temsilcisi Burak Sevinç, Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği Üyeleri Güven Kıcır, Nigar Kullukçu, (AYYEGDER), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı'na katıldı.
 
Programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'nın ikinci dönemi kapsamında 2023 yılına kadar kırsal kalkınma projelerine 1 milyar 45 milyon avro hibe desteği sağlanacağını ifade etti. Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği (AYYEGDER) adına açılan yöresel ürünler standında, katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Yunus KILIÇ 

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