Yakakent’te Kaçak İçki Ve Sigara Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte 3 iş yerinde yaptıkları...

Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte 3 iş yerinde yaptıkları aramalarda 123 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 16 şişe kaçak içki, el yapımı 9 pet şişe içki, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Yakakent İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Sarı, yasa dışı kaçak içki ve sigara satıcılarına karşı denetimlerin süreceğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.