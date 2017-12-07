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Yakakent’te Kaçak İçki Ve Sigara Ele Geçirildi

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Yakakent’te Kaçak İçki Ve Sigara Ele Geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte 3 iş yerinde yaptıkları...

Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte 3 iş yerinde yaptıkları aramalarda 123 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 16 şişe kaçak içki, el yapımı 9 pet şişe içki, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Yakakent İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Sarı, yasa dışı kaçak içki ve sigara satıcılarına karşı denetimlerin süreceğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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