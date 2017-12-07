Yakakent’te Kaçak İçki Ve Sigara Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte 3 iş yerinde yaptıkları aramalarda 123 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 16 şişe kaçak içki, el yapımı 9 pet şişe içki, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Yakakent İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Sarı, yasa dışı kaçak içki ve sigara satıcılarına karşı denetimlerin süreceğini ifade etti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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